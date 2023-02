Aantal mensen in bijstand blijft dalen door krappe arbeidsmarkt

Het aantal mensen in de bijstand loopt steeds verder terug, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van eerste voorlopige cijfers. Sinds begin 2013 was het aantal bijstandsuitkeringen niet zo laag als afgelopen kwartaal. Volgens een van de onderzoekers komt dit omdat er veel werk beschikbaar is. "Veel bedrijven zijn op zoek naar personeel. Die werknemers zitten dan niet meer in de bijstand."

Eind december kregen 394.000 mensen een bijstandsuitkering, 3000 minder dan aan het einde van het kwartaal daarvoor. In 2020 steeg het aantal bijstandsontvangers juist omdat bijvoorbeeld horecamedewerkers tijdens de coronapandemie hun baan kwijtraakten. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 is het aantal mensen in de bijstand weer aan het dalen. "Toen coronamaatregelen voorbij waren, konden mensen weer werken en hadden ze geen bijstand meer nodig", zegt de onderzoeker.

Daarnaast is het aantal mensen dat de bijstand verlaat groter dan het aantal dat een bijstandsuitkering aanvraagt. Het aantal mensen dat aan het einde van het jaar uit de bijstand gaat is sowieso iets hoger volgens de onderzoeker. Veel schoolverlaters beginnen in september aan een nieuwe opleiding.

Eind vorig jaar was de daling van bijstandsuitkeringen het grootst onder mensen van 27 tot 45 jaar. In deze groep daalde het aantal bijstandsgerechtigden met ruim 6 procent naar 134.000.