Een oligarch met nauwe banden met het Kremlin heeft gewaarschuwd dat de noodlijdende economie van Rusland volgend jaar zonder geld komt te zitten

Oleg Deripaska, 55, een energie- en metaalmagnaat, uitte ook verhulde kritiek op president Poetin en zei dat de regering "moet stoppen met dromen over een speciale plek voor Rusland in de wereld".

Deripaska zei op een economisch forum in Krasnoyarsk dat de oorlog in Oekraïne de toeleveringsketens had verstoord, honderdduizenden werkende mannen uit de economie had gehaald en Russische bedrijven van westerse technologie had beroofd.

Deripaska voorspelde dat er tot minstens halverwege 2025 geen "de-escalatie" in de oorlog komt en waarschuwde voor een ramp, tenzij Rusland erin slaagt zijn economie naar het oosten te draaien in de richting van "bevriende" landen die geen sancties hebben opgelegd. "Het geld is volgend jaar op", zegt hij volgens The Times.

"We hebben meer vrijheid en concurrentie nodig", zei Deripaska. Hij riep ook op om het aantal regeringsfunctionarissen en leden van de staatsveiligheidsdiensten te verminderen.

Volgens Yale University hebben meer dan 1.300 westerse bedrijven zich teruggetrokken uit Rusland of zijn daarmee bezig. Zwitserse economen hebben die cijfers betwist door te zeggen dat minder dan 9 procent van de westerse bedrijven is vertrokken.