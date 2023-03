Rampzalige huizenmarkt Nieuw-Zeeland: ‘Eten rijst met bonen om hypotheek te kunnen betalen’

In Nederland was er de afgelopen jaren een enorme gekte op de woningmarkt. Maar het kan nog veel gekker: in Nieuw-Zeeland zijn huizen helemaal onbetaalbaar geworden. En ook daar zakken nu de woningprijzen.

Wat de Nieuw-Zeelandse woningmarkt zo rampzalig maakt? Ten eerste de hypotheekrente van 8 procent. Ten tweede moeten mensen een vijfde van de woning met spaargeld betalen. "Ik ken geen enkel ander westers land dat zo kwetsbaar is voor een huizencrisis", zegt hoogleraar Michael Rehm van de universiteit van Auckland tegen RTL Nieuws. Hij vertelt hoe economen overal ter wereld met argusogen kijken naar de woningmarkt in Nieuw-Zeeland.

Die huizen zijn in elk geval veel te duur. "Nieuw-Zeelandse huizen die nu 1 miljoen dollar (600.000 euro) waard zijn, zouden simpelweg de helft moeten kosten", legt hij uit. Dat dit niet zo is, komt onder meer doordat Nieuw-Zeelanders vinden dat je per se een huis moet kopen. Bovendien geloven ze dat de prijzen tot in de eeuwigheid blijven stijgen. "Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar het is onvermijdelijk dat de prijzen juist gaan dalen", zegt Rehm.

Dat gebeurt nu ook al. Er is al 12 procent af sinds de piek van november 2021. In sommige wijken van de grote steden Auckland en Wellington zijn de huizenprijzen al met een kwart gedaald.

Hypotheekrente

Groot probleem is ook de hoge hypotheekrente van bijna 8 procent. "Mensen die aan het begin van de pandemie een forse hypotheek hebben afgesloten en toen 2 procent rente betaalden, zien die rentevaste periode nu aflopen. In plaats van 2 procent gaan ze nu 6 tot 8 procent rente betalen."

En de Nieuw-Zeelander wil koste wat kost in zijn dure koophuis blijven wonen, legt Rehm uit. "Ze gaan niet meer naar het theater, eten rijst met bonen en doen alles wat ze kunnen om de hypotheek te kunnen blijven betalen."

Juist omdat huizenkopers 20 procent hebben aanbetaald, staat hun huis niet zomaar onder water. Maar als dat wel gebeurt en mensen moeten massaal hun huis verkopen, krijgen we taferelen zoals in 2008, denkt de hoogleraar. "Ik weet het: dat is geen prettig vooruitzicht, maar het lijkt onvermijdelijk."