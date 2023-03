Europese gasprijs naar laagste niveau sinds zomer 2021

De Europese gasprijs is maandag gedaald naar het laagste niveau sinds de zomer van 2021. Daarmee zet de prijsdaling van de afgelopen maanden verder door. Vorig jaar schoot de gasprijs nog hard omhoog door de oorlog in Oekraïne en zorgen over gastekorten in de winter. De prijs per megawattuur daalde op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs tot onder de 43 euro. De prijs is al sinds december aan het zakken, vooral dankzij het relatief milde winterweer en de gestegen import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa. Daardoor bleven de Europese gasvoorraden beter op peil dan verwacht. Tegelijkertijd besparen huishoudens en bedrijven op de stookkosten, waardoor er minder gas wordt gebruikt. In augustus vorig jaar werden nog prijspieken bereikt van meer dan 340 euro door onrust over de sterk geslonken gasleveringen aan Europa door Rusland. Inmiddels is de Europese afhankelijkheid van Russisch gas sterk afgebouwd, bijvoorbeeld door de invoer van meer gas uit de Verenigde Staten en Qatar. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck zei maandag dat het mogelijk zou moeten zijn om deze zomer de gasopslagen in Duitsland te vullen zonder grote pieken in de prijs.