‘Sushi-terrorisme’ zet Japanse lopendebandrestaurants stil

Het is een populaire vorm van uit eten gaan in Japan: dineren bij een goed sushirestaurant waar de schotels op een lopende band aan je voorbij trekken. Je pakt er van af wat je wilt.

Maar nu zijn er spelbrekers, er is een golf van hygiëne- incidenten. Het begon met een virale video van een jongen die uitvoerig likte aan een open fles soja op de band en hem daarna weer terugzette. Hij zette een trend van mensen die iets smerigs doen met een sushi en die daarna terugzetten op de lopende band.

Japanners zijn extreem gevoelig voor hygiëne, dus er is een probleem. Choshimaru, een keten die restaurants uitbaat in de omgeving van Tokio, zegt dat de transportbanden tot stilstand zouden komen, waardoor het personeel gedwongen zou worden om bestellingen met de hand te bezorgen, nadat een video liet zien hoe een man een sigarettenpeuk in een bakje ingemaakte gember stopte.

De incidenten hebben ertoe geleid dat de aandelen van Sushiro, de marktleider in de sector, kelderden en dat exploitanten ertoe werden aangezet om opnieuw na te denken over hoe ze hun gerechten serveren.