Hogere rente ook volgens Rabo groot probleem: “Markt voor nieuwbouw klapt in elkaar”

De inflatie blijft maar hoger dan verwacht, waardoor de centrale banken de rente moeten blijven verhogen. Met alle gevolgen van dien.

"De economie blijft oververhit”, stelt Nic Vrieselaar van de Rabobank in De Telegraaf. "We hebben het idee dat we aan de grens van onze groei zitten.”

De stijgende rente laat zich overal voelen, maar zeker ook op de woningmarkt. "Je ziet nu al dat het aantal afgegeven bouwvergunningen hard afneemt. Dat komt naast duurdere materialen en grondstoffen ook door de hogere rente. Met enige vertraging zal dat leiden tot een lagere woningbouwproductie en dus gaan wij uit van veel lagere woninginvesteringen. Wij verwachten dat die markt eind van dit jaar in elkaar klapt.” Het brengt de Rabobank op een voorzichtige prognose voor de economische groei: 0,9 procent volgend jaar.

En de verwachting is dat de rente zal blijven stijgen. "De inflatie is telkens hoger dan verwacht, dan zal de beleidsreactie van de ECB ook steviger zijn dan verwacht”, zegt Vrieselaar.