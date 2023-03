Nederland wil groot investeringsfonds van de NAVO binnenhalen

Nederland probeert een groot investeringsfonds van de NAVO binnen te halen. Als dit zogeheten NATO Innovation Fund zich in Nederland vestigt, zou dat goed kunnen zijn voor start-ups. Die zouden dan mogelijk makkelijker nieuwe financiering kunnen vinden voor technologische innovatie.

Dit bevestigt een woordvoerster van Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Nadat de NAVO het fonds in juni vorig jaar aankondigde heeft het agentschap dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse kandidatuur uitgewerkt. Ook Defensie en techbedrijvenorganisatie Techleap.nl werkten daaraan mee.

De NAVO is een militair bondgenootschap, maar het fonds is vooral bedoeld voor het stimuleren van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, verwerking van big data en innovaties op het gebied van nieuwe materialen en energie. De NAVO-lidstaten willen via het fonds 1 miljard euro steken in bijvoorbeeld start-ups die op dit vlak aan de weg timmeren.

Volgens de zegsvrouw van NFIA is vooral zogeheten dual use-technologie interessant. Dat gaat om toepassingen die niet alleen gebruikt kunnen worden voor defensiedoeleinden, maar ook in de samenleving als geheel van nut zijn. Ook zou de komst van het NAVO-fonds naar Nederland als een vliegwiel kunnen fungeren voor het aantrekken van andere fondsen.