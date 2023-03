Megafraude: zakken met stenen in plaats van nikkel in Rotterdamse opslag van aandelenbeurs

Het klinkt als het script van Ocean's Fourteen of Kaleidoscope, maar het is echt waar: De London Metal Exchange (LME) heeft ontdekt dat er zakken met stenen in hun Rotterdamse warenhuis liggen, terwijl ze gevuld zouden moeten zijn met het metaal nikkel. Wat is er gebeurd?

Het is de laatste tijd flink bal in de financiële wereld. Het vertrouwen in de bankensector daalt en tegelijk stapelen de schandalen op de metaalmarkt zich op. Enkele weken geleden kwam een grootscheepse nikkelfraude boven tafel, waarmee meer dan een half miljard euro gemoeid is.

Nu blijken de nikkelcontracten die worden verhandeld op de LME deels gebackt te zijn door zakken met stenen in plaats van echte nikkel, schrijft The Financial Times. Er is in de Rotterdamse opslag 54.000 kilo nikkel kwijt, wat een waarde van ongeveer 1,2 miljoen euro vertegenwoordigt. Dit gaat slechts om 0,14 procent van alle nikkel die de LME in opslag heeft, maar de vraag rijst wel hoe dit heeft kunnen gebeuren en of metaalopslagen wel afdoende zijn beveiligd.

Koste wat kost moet vermeden worden dat handelaren op de metaalmarkt en metaalcontractbezitters het vertrouwen verliezen in het afgeleide product. Dit zou betekenen dat een metaalcontract voor een metrische ton (1000kg) minder waard wordt dan zijn fysieke tegenhanger.