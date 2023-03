Nederland heeft op dit moment hoogste pensioenleeftijd van alle westerse landen

In Nederland lachen we de Fransen keihard uit met hun 'gezeur' over de pensioenleeftijd die er van 62 naar 64 jaar moet. Nederlanders ontvangen immers pas pensioen als ze 66 jaar en 10 maanden zijn, de hoogste pensioenleeftijd van alle westerse landen.

Na Nederland volgen de VS, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waar mensen 4 maanden tot een jaar eerder met pensioen kunnen. Al willen al deze landen (net als ook België) uiterlijk 2030 naar de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd van 67. Nederland loopt alleen iets voor.

Er zijn ook landen waar ze wat minder rigoureus te werk (hoeven) gaan. In Canada en Zwitserland bijvoorbeeld blijft de pensioenleeftijd voorlopig op 65 en in Zweden kunnen mensen zelfs al op hun 63ste met pensioen. Maar op dit moment zijn ouderen nog steeds het beste af in Frankrijk waar de pensioenleeftijd nog 62 jaar is.