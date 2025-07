Wetenschappers ontwikkelen formule om 'in the flow' te komen

Je bent lekker aan het lezen terwijl je koffie koud wordt, je bent in de tuin bezig en vergeet te lunchen. Dan zit je 'in the flow' zoals psychologen dat noemen. Ze denken nu ook te weten hoe je dat aangename gevoel kan oproepen.

Sterker nog, ze hebben er een wiskundige formule voor bedacht. "Wij denken dat je meer flow ervaart als je meer informatie hebt over de mate waarin je met een bepaalde activiteit een doel bereikt," legt sociaal psycholoog David Melnikoff van de Northeastern University in Massachusetts uit aan Science Alert.

Einddoel en informatie

De formule bestaat uit drie variabelen: M (het middel, de activiteit die tot een doel moet leiden), E (het eindpunt, de uitkomst) en I (de informatie, de mate waarin de activiteit de onzekerheid wegneemt om het doel te bereiken). Samen ziet dat er zo uit: I(M;E). Volgens de onderzoekers is onze flow maximaal als we precies weten hoe onze acties invloed hebben op ons doel.

Een voorbeeld: stel dat je af wilt vallen en dat wil je bereiken door hard te lopen. Dan helpt het als je precies weet hoeveel je moet hardlopen om 1 kilo af te vallen. Je zult dan meer betrokken zijn bij de activiteit en eerder in de flow komen, aldus de psychologen.

Breed inzetbaar