Heb jij deze albums nog op zolder liggen? Vijf iconische cd's die goud waard zijn

Bijna niemand heeft nog een dvd-speler in huis en de cd-collectie waar je ooit zo mee liep te pronken, ligt nu waarschijnlijk diep weggestopt in de opslag. Toch loont het om je stoffige rek nog eens door te spitten.

Niet alleen vintage vinyl, maar ook cd's uit vroeger tijden kunnen nu honderden, zelfs duizenden euro’s waard zijn. Online verkoper Music Magpie dook in de wereld van zeldzame cd’s en onthult welke exemplaren vandaag de dag een klein fortuin opleveren.

Michael Jackson

Neem bijvoorbeeld 'Smile' van Michael Jackson. Een Oostenrijkse release uit 1997 die nooit officieel in omloop had mogen komen, levert nu tussen de €1.200 en €1.850 op. “De populariteit van Michael Jackson onder verzamelaars, zeker na zijn overlijden, heeft de prijs van deze cd flink opgedreven”, aldus Music Magpie.

Coldplay

Ook Coldplay doet het goed. De EP 'Safety', waarmee de band hun carrière aftrapte, is extreem zeldzaam. Slechts 500 exemplaren werden er ooit gemaakt, waarvan maar 150 beschikbaar kwamen voor het publiek. Kostprijs vandaag: €1.850

Nirvana

Nog zo’n pareltje: 'Pennyroyal Tea' van Nirvana. De cd werd vlak na de dood van Kurt Cobain uit de handel gehaald, wat de waarde heeft opgedreven tot €1.850 tot €2.500. De cd bevat een alternatieve versie van het nummer dat op hun laatste album 'In Utero' uitkwam.

Prince

Het meest exclusief is misschien nog wel een Japanse cd van Prince, getiteld 'My Name Was Prince'. Daar zijn slechts 50 stuks van gemaakt en heeft een prijskaartje van maar liefst €6.250.

Paris Hilton

En dan nog dit juweeltje: 'Paris' van Paris Hilton. Maar dan wel de Banksy-versie. De Britse straatkunstenaar verving de hoes én de muziek en legde er 500 van in winkels. Die zijn nu tot wel €11.000 waard.

Dus voordat je je oude collectie naar de kringloop brengt: check nog even goed wat je in handen hebt. Misschien zit er wel een klein fortuin tussen.