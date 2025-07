Sharon van B&B Vol Liefde deed mee aan andere realityserie en prijst als influencer eiwitpoeder aan

Sharon is niet vies van een avontuur. Deze zomer gooit ze haar charmes in de strijd in B&B Vol Liefde , waar ze zich onderdompelt in het warme Suriname om het hart van de stoere Dick te veroveren, zijn slangen vast te grijpen en boomspinnen te aaien. Maar de praatgrage mondhygiëniste heeft al veel vaker de spotlights opgezocht.

Voordat Sharon zich liet verleiden door Dick en zijn tropische resort, deed ze al ervaring op in Love Raft – een datingshow op NPO Start, die later ook op NPO3 werd uitgezonden – waar tien singles totaal 'back to basic' gingen. Op een houten vlot, zonder luxe of comfort hoopte zij de ware te vinden. Hoewel haar sportieve uitstraling en spontane energie opvielen, slaagde Sharon er niet in om een leuke mede-kandidaat aan de haak te slaan.

Klik in de jungle

In Suriname lijkt de vonk nu wél over te slaan. Sharon viel direct voor Dicks charme. "Zijn brede lach viel me meteen op. Toen ik hem voor de tweede keer zag, dacht ik: dat is best wel een leuke vent", zegt ze. En Dick? Die is net zo enthousiast: "Heel leuk en lief komt ze over. Een hele mooie vrouw ook."

Dat Sharon zich aangetrokken voelt tot Dick is niet gek. Hij is een echte avonturier die op zijn achttiende al in z’n eentje het oerwoud introk. "Ik verbleef meteen bijna zes maanden in de jungle, grotendeels alleen", vertelt hij trots. Sharon lijkt met haar sportieve houding perfect te passen in dat plaatje.

Eiwitshakes

Ze schnabbelt naast haar baan als mondhygiëniste trouwens bij als influencer. Als een boer met kiespijn prijst ze onder andere eiwitpoeder aan op de socials, zoals je hieronder ziet:

Of Sharon dit keer wel de liefde vindt, blijft nog even spannend. B&B Vol Liefde is te zien van maandag tot en met donderdag om 20.30 uur op RTL 4. Voor wie niet kan wachten: op Videoland kijk je vooruit.