Bitcoin stijgt naar hoogste niveau in negen maanden

De koers van bitcoin is gestegen naar het hoogste niveau in negen maanden tijd. De virtuele munt was maandagochtend 28.519 dollar waard, omgerekend bijna 26.800 euro. In een week tijd is de bitcoin 27 procent meer waard geworden.

De stijging komt volgens analisten doordat beleggers andere plekken zoeken om hun geld in te investeren, na het omvallen van de Silicon Valley Bank en de problemen bij Credit Suisse. Bovendien heeft de Amerikaanse overheid maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat de val van de Silicon Valley Bank verdere gevolgen heeft. De organisatie achter de belangrijke virtuele munt USDC had 3,3 miljard dollar op de rekening bij de Silicon Valley Bank.

Ook andere crypto's stijgen in waarde. Zo is de Solana in een week tijd ongeveer 19 procent meer waard geworden. De koersen van de ethereum en de BNB stegen in de afgelopen week met ruim 12 procent en de Dogecoin won ongeveer 7 procent.