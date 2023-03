Dit zijn de 10 actiefste flitspalen van Nederland. En zoveel leveren ze op

Een bon in de bus, omdat je te hard langs een flitspaal reed, bijna iedereen maakt het weleens mee. Maar de ene flitspaal is wel een stuk lucratiever dan de andere. In Papendrecht zijn automobilisten het vaakst de klos.

Gemiddeld betaalden Nederlanders vorig jaar 62,88 euro voor een snelheidsovertreding. Het vaakst werd er geflitst op de N3 bij Papendrecht. Dat gebeurde gemiddeld meer dan honderd keer per dag, om precies te zijn 37.192 keer over heel 2022. Het leverde de schatkist ruim 2,3 miljoen euro op.

In totaal zetten de vaste flitspalen afgelopen jaar ruim 3,2 miljoen keer een kenteken op de foto. Alle snelheidsovertredingen samen brachten bijna 190 miljoen euro in het laadje. Daar komt nog 84 miljoen bij van de mobiele flitspalen plus een kleine 50 miljoen euro aan boetes voor door rood licht rijden.

Deze tien flitspalen waren vorig jaar het actiefst volgens TopGear: