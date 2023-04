Meisje (5) bestelt voor 3000 euro op Amazon met telefoon moeder: ‘Ik wilde een motor’

Jessica Nunes kreeg de schrik van haar leven toen het ene na het andere pakje op de mat viel. In totaal werd er voor ruim 3000 dollar aan Amazon-pakketjes thuisbezorgd. Het was haar 5-jarige dochter die met de telefoon van haar moeder was losgegaan in de webshop.

"Ik wilde graag een motor", gaf het meisje als uitleg. Ze bestelde daarom tien kindermotoren, vijf blauwe en vijf roze, en nog een jeep. De Amerikaanse vrouw uit Massachusetts was stomverbaasd. Gelukkig kon dochter Lila (5) het mysterie oplossen.

Met de telefoon van haar moeder was het kinderspel om al die spullen te bestellen. "Ik wilde die dingen gewoon”, zegt ze tegen CNN. Ze legde ook uit hoe simpel het was: "Je duwt op de gele knop en dan op de bruine knop."

Lila kreeg de telefoon van haar moeder toen ze in de auto spelletjes wilde spelen. "Ik heb opgezocht wanneer de bestelling geplaatst is, en dat was toen. Dus hier is geen sprake van fraude. Ze heeft dat allemaal echt zelf besteld", legt moeder Jessica uit.

Normaal gesproken kunnen zulke producten niet meer geannuleerd worden, maar Amazon was coulant: het bedrijf neemt alles terug.