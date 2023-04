Bijtende KLM-vlieger misdraagt zich 20 jaar voor hij wordt ontslagen

Een gezagvoerder van de KLM heeft zich jarenlang kunnen misdragen zonder dat dat gevolgen had. Al in 2015 doet hij heel raar in Moskou. De politie moest hem uit een winkeltje tegenover het hotel verwijderen, waar hij hapjes nam uit allerlei gebakjes in de winkel. Bij het hotel klaagt hij over zijn behandeling door de politie.

Er zijn ook klachten uit Barcelona, waar een klacht over hem kwam omdat hij een gehandicapte passagier uitfoeterde omdat ze laat was.

In 2016 dienen medewerksters van KLM Health Services een klacht over de man in nadat hij hen luidruchtig uitmaakt voor ’flapdrollen’. Het jaar daarop wordt de man opnieuw berispt, dit keer na een klacht van een senior purser. Zij meldt een vervelende gebeurtenis in het hotel in Shanghai, waarbij de gezagvoerder op de gang in zijn ondergoed tegen een vrouw schreeuwde, een racistische opmerking in het vliegtuig en ongepast gedrag op een borrel. In de jaren daarna is er ieder jaar wel iets. Een stewardess beschrijft bijvoorbeeld hoe de man haar in een bar ongewenst zoent, en tot twee keer toe hard in haar schouder bijt. Later probeert hij haar hotelkamer binnen te dringen en ook thuis blijft hij haar lastigvallen. In 2022 komen er ook klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij. Een vrouwelijke collega heeft seks met de man gehad, maar volgens haar dwong hij haar handelingen te doen tegen haar zin en kon ze zijn hotelkamer niet verlaten.

Tenslotte besluit KLM dat het mooi geweest is. Na tientallen klachten verspreid over bijna 10 jaar.

De man krijgt € 189.982 aan transitievergoeding mee. Hij had om ruim € 1,5 miljoen aan ontslagvergoedingen gevraagd.