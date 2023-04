Twitter in de war: privétweets zichtbaar voor mensen voor wie ze niet bedoeld waren

Door een fout van Twitter zijn sommige privéberichten op de dienst zichtbaar voor mensen voor wie ze niet bedoeld waren, melden verschillende Amerikaanse media. Het zou met name gaan om berichten die mensen in Circles plaatsen. Die dienst maakt het mogelijk om met een kleine groep volgers, een zogeheten Circle, tweets te delen die verder niet openbaar gemaakt werden.

Maar die berichten kwamen in sommige gevallen toch terecht bij andere volgers van de schrijvers van de tweets. Dat gebeurde via de Voor Jou-lijst. Die lijst met mogelijk interessante tweets wordt door een algoritme volgezet met berichten die je interessant zou kunnen vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om tweets van mensen die je volgt, maar ook van twitteraars die gevolgd worden door mensen die jij volgt of door mensen die veel van dezelfde twitteraars volgen als jou.

Niet alleen Circles-tweets, maar ook verwijderde tweets komen soms in de Voor Jou-lijst terecht, merken Twitter-gebruikers verder op. Soms gebeurt dat nog uren nadat een bericht al is verwijderd.

Sinds miljardair Elon Musk Twitter in oktober overnam heeft hij meer dan de helft van het personeel ontslagen. De afgelopen maanden kwamen er al meerdere bugs aan het licht, die soms pas weken later werden opgelost. De Circles-bug zou een schending kunnen zijn van privacywetgeving in met name de Europese Unie, zeggen privacyspecialisten.