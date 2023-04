Staat verdient 10 miljard extra aan gascrisis

Staatsbedrijf EBN, dat betrokken is bij bijna alle ondergrondse energieactiviteiten in Nederland, heeft in 2022 een recordbedrag van 9,8 miljard euro opgeleverd voor de Nederlandse staat.

Door de zeer gestegen gasprijs bedroeg de omzet van het bedrijf 12 miljard euro, vier keer zoveel als een jaar eerder. Dat leverde een nettowinst op van 4,3 miljard. Daarnaast heeft EBN 5,5 miljard euro aan belastingen betaald, waarvan 3 miljard euro via de tijdelijke ‘solidariteitsheffing’ voor fossiele bedrijven. Dat schrijft De Volkskrant.

Het bedrijf moest ervoor zorgen dat Nederland in de winter niet zonder gas zou komen te zitten. Een klus die de staat eerder veel geld leek te gaan kosten. Dat blijkt dus bepaald niet het geval.