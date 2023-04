Elon Musk wil met TruthGPT de concurrentie aangaan met ChatGPT

Elon Musk wil met de dienst TruthGPT de concurrentie aangaan op het gebied van kunstmatige intelligentie met techreuzen Microsoft en Google. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft Musk bevestigd dat hij plannen heeft om een "derde optie" te creëren zodat consumenten niet alleen hoeven te kiezen tussen chatbot ChatGPT, van het door Microsoft gesteunde OpenAI, en een soortgelijke dienst van Google. "Ik ga iets beginnen dat ik TruthGPT noem, of een maximale waarheidszoekende AI die probeert de aard van het universum te begrijpen", vertelde Musk. De Twitter-eigenaar en Tesla-topman haalde ook uit naar OpenAI dat AI juist zou trainen om te liegen. Het lekte onlangs al uit dat Musk in de Amerikaanse staat Nevada een AI-bedrijf heeft opgezet met de naam X.AI Corporation. Dat was opmerkelijk nieuws omdat Musk en anderen ook een open brief ondertekenden waarin werd opgeroepen tot het nemen van een pauze van zes maanden in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. In het interview herhaalt de zakenman zijn zorgen over AI. "Het heeft het potentieel van vernietiging van de beschaving", benadrukte hij. Musk wees er op dat een superintelligente AI ongelooflijk goed kan schrijven en mogelijk de publieke opinie kan manipuleren. Maar met TruthGPT zou hij dit alles willen voorkomen. Musk gaf aan dat TruthGPT "misschien wel de beste weg naar veiligheid is". Daarbij zou het "onwaarschijnlijk" zijn dat TruthGPT de mensheid zou vernietigen.