Bonden: Albert Heijn stuurde alleen uitnodiging, geen loonbod

FNV en CNV zeggen geen nieuw officieel loonbod van Albert Heijn van 10 procent voor de medewerkers van de distributiecentra ontvangen te hebben. Het supermarktconcern zou alleen een uitnodiging hebben gestuurd. "Wij hebben niets afgewezen, wij hebben gevraagd om een formeel loonbod zodat we weten waar we over onderhandelen. En dat is niet gekomen", zegt een woordvoerder van FNV. Een woordvoerster van het supermarktconcern zei dinsdagochtend dat de vakbonden een nieuw loonbod van 10 procent hebben afgewezen. AH deed het bod volgens haar maandagavond, maar de bonden zagen er niets in. De zegsvrouw zei "enorm verbaasd" te zijn. Volgens CNV heeft Albert Heijn alleen maar een formele uitnodiging gestuurd om verder te praten. De bonden geven al tijden aan dat één van de voorwaarden om verder te praten is dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers niet mogen verslechteren. Albert Heijn wilde bijvoorbeeld de zondagstoeslag verlagen. "We hebben heel de tijd gezegd dat we niet akkoord gaan met verslechteringen. Formeel is er niet aan ons gecommuniceerd. Ze moeten aangeven waar ze precies over willen onderhandelen, dan kunnen wij pas bepalen of dat reden voor ons is om weer om de tafel te gaan en acties op te schorten", aldus de woordvoerder van FNV. FNV en CNV geven aan dat de stakingen worden doorgezet.