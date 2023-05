Multimiljardair maakt Fed-beleid met de grond gelijk: “Lijken in de kast vanwege 11 jaar gratis geld”

De stinkend rijke hedgefundmanager Stan Druckenmiller verwacht een 'harde landing' van de economie en heeft veel kritiek op het beleid van 'Jerome Powells Fed'. Na de financiële debacles bij regionale banken denkt de multimiljardair dat er 'nog veel meer lijken uit de kast gaan komen'.

“Als je gratis geld hebt, doen mensen domme dingen. Als je 11 jaar lang gratis geld hebt, gaan mensen gigantisch domme dingen doen”, zo kraakt hij het rentebeleid van de Amerikaanse Centrale Bank. “Er zullen nog veel meer banken en grote bedrijven om gaan vallen door mismanagement in combinatie met de snel verhoogde rente”, aldus de multimiljardair.

Het kruit is verschoten

De Amerikaanse staatsschuld is momenteel zo'n 31 biljoen dollar (31.000.000.000.000), oftewel 129 procent van het bbp. Nu de rentes op de kapitaalmarkten hard zijn opgelopen, moeten landen met een hoge staatsschuld veel meer geld ophoesten om hun leningen te bekostigen. “We hebben ons kruit verschoten toen het economisch voor de wind ging”, zegt hij. “Het is een enge cocktail die voor onze ogen opdoemt.”

Druckenmiller is negatief over zo ongeveer alle financiële producten. “Ik heb geen aandelen in mijn portefeuille; staatsobligaties daar begin ik niet aan; ik short de dollar; ik bezit wel goud en zilver, ook al doen die het historisch gezien niet goed tijdens 'harde landingen'.”

Uit met de pret

“Het is naïef om niet open te staan voor een heel duister scenario. Het zou me niks verbazen als we terugkijkend op deze periode het tweede kwartaal van 2023 aanstippen als begin van de recessie. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar ik doe dit werk nou eenmaal en ik moet een voorspelling doen”, aldus de financiële topman.