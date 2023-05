Brit die al 15 jaar met ziekteverlof is, eist loonsverhoging van werkgever

Al vijftien jaar zit een Britse werknemer 'ziek' thuis. Nu heeft hij ook nog zijn werkgever aangeklaagd, omdat hij sinds die tijd geen loonsverhoging meer heeft gekregen.

Ian Clifford uit Surrey werkte bij techbedrijf IBM tot hij zich (om onbekende redenen) ziek meldde in 2008. De man bleef zeker vijf jaar lang thuis. Tot hij in 2013 een klacht indiende, omdat zijn loon niet omhoogging en hij geen vakantiegeld kreeg.

Clifford en IBM kwamen tot een bizarre deal: de man kon tot zijn pensioen aanblijven zonder te hoeven werken. Hij kreeg daarbij 75 procent van zijn salaris, omgerekend 61.000 euro per jaar. Ook kreeg hij nog zijn misgelopen vakantiegeld uitbetaald.

Maar dat vond Clifford niet genoeg. In februari stapte hij alsnog naar de rechter en eiste loonsverhoging. "Het plan had voor zekerheid moeten zorgen voor mensen die niet kunnen werken en met ziekteverlof zijn, maar dat is niet langer zo”, stelt hij.

De rechter dacht daar gelukkig anders over. "U krijgt al een substantieel bedrag én een voorkeursbehandeling”, klinkt het.