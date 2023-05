Buitenlandertje pesten in Scheveningen: wielklem en 385 euro boete voor half uur te lang parkeren

De gemeente Scheveningen is bezig met een strafexercitie tegen toeristen die langer dan een uur parkeren in het centrum. Auto's krijgen zonder pardon een wielklem en overtreders moeten 306 euro (wielklem) plus 79 euro (boete) aftikken. “Zoveel betalen vanwege een halfuur, dat is buiten proportie.”

De Belgische Veronique van Stappen (39) ondervond het nieuwe beleid aan den lijve. Na een bezoek aan de Keukenhof en Noordwijk aan Zee ging ze met haar man nog even kort kijken in Scheveningen. Ze parkeerde haar auto en betaalde voor 1 uur (in een groot deel van Scheveningen mag je sinds kort maximaal nog maar 1 uur parkeren) en kwam een half uur te laat terug. Gevolg: wielklem, dikke prent en buurtbewoners die hen verwijzen naar een auto van de firma die de wielklemmen aanbrengt en direct 385 euro eist.

“Toen we een half uur te laat bij de auto aankwamen, zagen we dat onze auto een wielklem had. Ook zo’n vijf andere toeristen in de buurt hadden een prent. Toen de verantwoordelijke firma de wielklem was komen verwijderen, moesten we ter plaatse 385 euro betalen. Dat zagen we niet aankomen”, vertelt de Belgische.

Je kunt wel na een uur teruglopen naar de automaat en een uur extra boeken, of met de gemeente-app verlengen, maar die hebben toeristen natuurlijk niet op hun telefoon zitten. “Toen we de wielklem zagen hangen, riepen enkele inwoners: het autootje staat daar. Ze zijn het dus duidelijk al gewend dat de firma die de wielklemmen plaatst tussen de auto’s blijft pendelen om geld te innen.”

De Haagse wethouder Mobiliteit Anne Mulder meldt via zijn woordvoerder dat het beleid op rolletjes loopt. “We roepen bezoekers op om indien mogelijk met het openbaar vervoer te reizen en auto’s te parkeren in ondergrondse garages of parkeerterreinen die in Scheveningen aanwezig zijn.”