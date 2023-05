Elke drie weken verhuizen naar een ander vakantiepark: “Het sloopt je, maar we hebben geen keus”

Karen en haar man Laurens reizen al zes jaar lang van camping naar vakantiepark om niet op straat te hoeven leven. Het lukt hen niet om een vaste woning op de Veluwe te vinden, in de buurt van hun werkgevers. Met twee kleine koffers en een OV-fiets verhuizen ze iedere drie weken, vertellen ze aan omroep gld.

De problemen voor het stel begonnen na een verbouwing van hun voormalige koophuis, waarbij allerlei problemen met de gemeente ontstonden. Uiteindelijk werd hun huis door de bank geveild en stond het stel op straat. Sindsdien hebben ze geen vast woonadres. Ze pendelen van plek naar plek om te voorkomen dat ze te boek komen te staan als permanente bewoners.

Geen verzekering of rijbewijs mogelijk

Meestal is het niet mogelijk om je bij de gemeente in te schrijven op een recreatiewoning. Gelderland heeft 22.440 vakantiehuizen, waarvan 2620 bewoond zijn. Dit maakt dat Karen en Laurens officieel dakloos zijn. ''Een pakketje bestellen, een telefoonabonnement, iets essentieels als een zorgverzekering afsluiten of zelfs iets simpels als het verlengen van je rijbewijs. Dit wordt ons onmogelijk gemaakt, aangezien er bij elk van deze zaken een woonadres vereist is'', legt het stel uit.

Het verhuismoment is vaak een stressvolle en vermoeiende bezigheid, aldus Laurens. “Karen werkt veel nachtdiensten. Soms komt ze om negen uur ’s ochtends thuis, dan kan ze haar koffer pakken en moet ze om tien uur uitgecheckt zijn. Je kan dan pas om drie uur ’s middags weer inchecken bij de volgende camping. Dan heeft ze nog helemaal niet kunnen slapen.”

Ze sparen geld, struinen dagelijks het internet af en hangen briefjes op bij supermarkten op zoek naar woonruimte. “We gaan door met sparen en hopen snel iets te vinden. We blijven zoeken. Wie weet kijken we er later lachend op terug en gaan we dan wel kamperen en vrijwillig in zo’n huisje zitten”, lacht de nog immer positieve Karen.