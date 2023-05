De droom van elke verzamelaar: in de kringloopwinkel zeldzame Chinese vazen kopen voor 23 euro

Twee Chinese vazen die voor een habbekrats zijn gekocht in een Londense kringloopwinkel, hebben 59.800 pond (bijna 70.000 euro) opgeleverd op een veiling. De koper had geen idee van de waarde, totdat hij een keizerlijke stempel van Qianlong op de bodem zag staan en naar een taxateur ging.

Het keizerlijke porselein dateert uit de 18e-eeuwse Qing-dynastie en is zeldzaam omdat het alleen voor het hof werd geproduceerd. Er zijn chrysanten en lotusbladeren volgens de 'doucai'-techniek op de vazen geschilderd.

Tussen Kunst & Kitsch

De “gepassioneerde verzamelaar” wil anoniem blijven, maar vertelde veilinghuis Rosebery's dat hij de vazen zag staan “en ze gewoon moest kopen”, ook al wist hij de waarde niet van het keramiek. De koper zegt een “aanzienlijk deel” van het bedrag te doneren aan het goede doel van de kringloopwinkel.

Vazen uit de Qing-dynastie zijn de afgelopen tien jaar al vaker onder de hamer gegaan. Zo leverden twee vazen in 2021 bij veilinghuis Sotheby's in Londen meer dan 300.000 euro op. In 2013 werd zelfs ruim 700.000 euro betaald in Hongkong voor een piekgaaf setje. Omdat er kleine haarlijntjes (breukjes) en krasjes op de recente vondsten zitten, en de deksels ontbreken, is de teller deze keer rond 70.000 euro blijven steken.