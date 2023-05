Microsoft voegt zoekmachine Bing toe aan chatbot ChatGPT

Microsoft voegt zijn zoekmachine Bing toe aan chatbot ChatGPT. Het Amerikaanse tech- en softwareconcern haalt daarmee de banden met startup-bedrijf OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT, verder aan om de concurrentie af te troeven.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van door mensen geschreven teksten. Microsoft is de grootste investeerder van OpenAI en een belangrijke partner van het bedrijf. Het concern heeft daardoor een voorsprong gekregen op zijn concurrenten zoals Google-moederbedrijf Alphabet in de race om AI in meer softwareproducten te gebruiken.

Bing maakt nu deel uit van de premium ChatGPT Plus-service, verklaarde Microsoft. Binnenkort zal de zoekmachine ook aan de reguliere versie van de chatbot worden toegevoegd om beter te kunnen concurreren met de zoekmachine van Google. Door Bing te gebruiken krijgen klanten tot op de minuut actuele informatie, terwijl ChatGPT tot nu toe alleen was uitgerust met informatie tot en met 20 september 2021.

Klanten

OpenAI heeft Microsoft geholpen klanten aan te trekken voor zijn clouddiensten. Azure OpenAI heeft nu 4500 klanten, waaronder grote bedrijven als Volvo, Ikea, Mercedes-Benz en Shell. Aan het einde van het eerste kwartaal waren dat er nog 2500.

Topman Satya Nadella van Microsoft wil de softwareproducten van het concern uitrusten met AI-programma's die copiloten worden genoemd. Dat zijn assistenten die gebruikers helpen bij het uitvoeren van taken in Bing en Office, evenals in beveiligings- en financiële software.

Zakelijke AI-assistent

Microsoft laat ook externe softwareontwikkelaars en bedrijven programma's schrijven die aansluiten bij zijn op OpenAI gebaseerde software voor kunstmatige intelligentie. Ongeveer vijftig softwaremakers ontwikkelen dit soort programma's voor de zakelijke AI-assistent van Microsoft. De software, genaamd Microsoft 365 Copilot, wordt getest bij honderden klanten.

Ook werkt Microsoft aan een nieuwe copiloot voor zijn besturingssysteem Windows 11, waarvan in juni een preview-versie komt. Deze Windows copilot is toegankelijk via een knop op de taakbalk van het computerscherm. De assistent helpt gebruikers bij het kopiëren en plakken van teksten, maar kan ook teksten herschrijven, samenvatten en uitleggen. Windows-gebruikers kunnen ook vragen stellen aan de assistent, net als in de Bing AI-chat.