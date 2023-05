De grootste economie van Europa is de afgelopen twee kwartalen gekrompen. Daarmee is Duitsland in een recessie beland. Het bruto binnenlands product daalde met 0,3% voor het kwartaal, gecorrigeerd voor prijs- en kalendereffecten, zo bleek uit de gegevens. Dit volgt op een daling van 0,5% in het vierde kwartaal van 2022. Een recessie wordt gewoonlijk gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van die van de grote buur.