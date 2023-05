Jumbo-chef na 42 jaar trouwe dienst zwaar aangepakt na stelen van broodjes

'There's no such thing as a free lunch.' Dat heeft een oudgediende van de Jumbo op niet mis te verstane wijze ervaren in de Rotterdamse rechtbank. De afdelingschef groente en fruit blijkt na 42 jaar terecht ontslagen en moet 9800 euro aan schadevergoedingen betalen na het stelen van broodjes en vleeswaren.

De supermarkt was tot 2016 eigendom van haar ouders. Daarna werd de winkel verkocht, maar bleef zij daar werken. Ze voerde voor de rechtbank aan dat zij als oudgediende 'losjes met dingen omging' en de groente- en fruitafdeling als 'haar eigen winkeltje' runde. Daarom is het ontslag op staande voet vanwege het regelmatig stelen van broodjes en vleeswaren niet terecht volgens haar. Ook eiste zij een ontslagvergoeding van 168.000 euro.

De kantonrechter ging hier niet in mee. De vrouw krijgt geen ontslagvergoeding, maar moet zelf de portemonnee trekken. Het is haar eigen schuld dat ze haar baan is kwijtgeraakt en ze komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ze moet de kosten van de bedrijfsrecherche (ruim 5800 euro), een gefixeerde schadevergoeding (ruim 3600 euro) en de kosten van alle achterovergedrukte broodjes en beleg (348 euro) ophoesten. Daar bovenop komen nog de proceskosten (750 euro), wat de totale rekening zo'n 10.600 euro maakt.