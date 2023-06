Jumbo steekt geen geld meer in Max Verstappen

Jumbo stopt met de sponsoring van Max Verstappen en ook van de steun aan de Grand Prix in Zandvoort. Jumbo wil ook af van de wieler en schaatsploeg. Mogelijk krijgt die dit seizoen een andere hoofdsponsor. Het contract loopt tot eind volgend jaar, en zal worden gerespecteerd. Maar als een andere grote sponsor al na dit seizoen wil instappen, staat Jumbo open voor een eerder afscheid als hoofdsponsor. De supermarkt wil volledig stoppen met het sponsoren van topsport, schrijft het AD.

De sponsoring was een hobby van de vorige topman, Frits van Eerd. Hij is zelf een racefan. Hij wordt nog altijd verdacht van malversaties rond de sponsoring van de motorsport. Zijn opvolger Van Veen gaat met de dure hobby's van Van Eert stoppen. "We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken.''