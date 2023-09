Elke Nederlander betaalt 2100 euro per jaar aan fossiele subsidies

We hebben geen keus: elke Nederlander betaalt 2100 euro per jaar aan fossiele bedrijven die grote winsten maken. In totaal gaat het om 37,5 miljard euro per jaar, blijkt uit een nieuwe studie van Somo, Oil Change International en Milieudefensie. Zo stimuleert de staat in feite het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van broeikasgassen.

In een tijd waarin we kampen met een enorme klimaatcrisis, er flink bezuinigd moet worden en bedrijven bovendien prima zelf hun broek kunnen ophouden, is het nogal onlogisch om tientallen miljarden aan belastingvoordelen uit te delen. Zou de overheid daar per 2025 mee stoppen dan kan de Nederlandse CO2-uitstoot vanaf 2030 nog met een vijfde omlaag.

Pieter Pauw, onderzoeker naar klimaatfinanciering en klimaatbeleid van de TU Eindhoven, legt uit in het AD: "Het is duur en inefficiënt om geld in klimaatbeleid te steken en tegelijkertijd het verbruik van fossiele brandstoffen fiscaal te stimuleren.” Je moet je ook afvragen wat voor economie we willen, vindt Pauw: "Misschien moeten we bijvoorbeeld in de winter geen sierbloemen meer willen telen in kassen die we warm stoken met gas.”