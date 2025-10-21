"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

Het postume boek van Virginia Giuffre over Epstein, Andrew en de rest is gelezen door Bild. In Buckingham Palace zal het niet vrolijk zijn. Tot aan haar dood beschuldigde ze de koninklijke familie ervan haar als minderjarige seksueel te hebben misbruikt.

Niet alleen beschrijft de inmiddels overleden strijdster voor slachtoffers van seksueel geweld in "Nobody's Girl" uiterst gedetailleerd waar en hoe ze naar verluidt gedwongen seksuele gemeenschap had met de zoon van koningin Elizabeth II . Virginia onthult ook de seksuele voorkeuren van de Britse royal, die de Windsors waarschijnlijk het grootste schandaal van de moderne tijd bezorgt.

Maxwell vertelde haar dat ze "een aantrekkelijke prins" zou ontmoeten. De eis van de medeplichtige van Epstein: "Als we thuis zijn, moet je voor hem (Andrew, red.) doen wat je voor Jeffrey doet." Volgens Virginia Giuffre begon het misbruik door Epstein en regelmatig ook door Maxwell al op de dag dat ze elkaar leerden kennen.

Nadat Giuffre uitsluitend voor Epstein "werkte", werd ze steeds vaker voor seksuele doeleinden aan andere mannen aangeboden. Onder hen ook prins Andrew

Op die bewuste 10 maart 2001 zou het Virginia's idee zijn geweest om de foto te maken die Andrew uiteindelijk zijn koninklijke carrière kostte. Giuffre in "Nobody's Girl": "Mijn moeder zou het me nooit vergeven als ik iemand zo beroemd als prins Andrew zou ontmoeten en niet voor een foto zou poseren". In 2019 beweerde de prins in een BBC-interview dat hij Virginia nooit had ontmoet. De foto was volgens hem een vervalsing.

Waarna bleek: 'Zijne Grootsheid' , zoals Andrew zichzelf ooit noemde, heeft een uitgesproken voetfetisj. Giuffre: 'Hij was vooral geïnteresseerd in mijn voeten, likte ze en streelde mijn tenen.' Ook dat de prins deze procedure alleen zelf wilde uitvoeren – maar niet zelf wilde ondergaan – staat in Virginia's biografie.

De eerste gearrangeerde ontmoeting vond plaats in Londen. In haar biografie herinnert Virginia zich: na een bezoek aan een bar gingen ze terug naar het appartement van Ghislaine Maxwell</a>. Daar nam ze eerst samen met de prins een bad, maar Andrew leek "haast te hebben met seks – hij wilde per se naar bed".

Na de seks zou hij haar bedankt hebben. "In mijn herinnering duurde het hele gebeuren minder dan een half uur", staat op pagina 124 in "Nobody's Girl". Voor haar eerste nacht met Andrew zou Virginia Giuffre 15.000 dollar van Epstein hebben gekregen. Volgens haar volgden er na de ontmoeting in Londen nog twee andere: een in april in New York en een in de zomer op Epsteins eiland Little St. James.