ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

Politiek
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 21 oktober 2025 om 16:45
download (18)
De Zweedse oud-premier Carl Bildt analyseert in De Morgen waarom het Russische leger zo slecht presteert in de oorlog tegen Oekraïne, veel slechter dan experts ooit hadden verwacht. En hij noemt de drie manieren waarop de oorlog kan eindigen.
  1. Russische militaire overwinning Poetin probeert een complete militaire nederlaag van Oekraïne te forceren en zo zijn imperiale droom waar te maken. Door de technologische ontwikkelingen en sterke Oekraïense verdediging is deze optie echter zeer onwaarschijnlijk: Rusland boekt nauwelijks terreinwinst en het leger is niet in staat tot grote offensieven.
  2. Diplomatiek opgelegde regeling via Amerikaanse (Trump-)steun Een scenario waarbij de VS onder leiding van Trump een voor Rusland gunstige vredesregeling zou afdwingen, te vergelijken met de appeasementpolitiek uit 1938. Europese interventie heeft deze optie voorlopig geblokkeerd: zolang Europa Oekraïne genoeg steunt, is dit scenario onrealistisch.
  3. Tijdrekken en hopen op afbrokkelende Europese steun Rusland zet in op een lange uitputtingsslag, met de hoop dat de steun uit Europa op den duur afneemt en Oekraïne verzwakt. Toch blijft de Europese solidariteit voorlopig groot, en alternatieve financiering (bijvoorbeeld via bevroren Russische tegoeden) kan Oekraïne helpen vol te houden.
Tot slot blijft Poetin dus weinig opties over. Een militaire overwinning is onwaarschijnlijk. Hij kan proberen te escaleren, maar zonder goede kansen. Het enige echte uitweg is het opgeven van de imperiale droom en Rusland opbouwen als gewone natiestaat. De Oekraïense soevereiniteit is belangrijker dan grondgebied: een onafhankelijk Oekraïne betekent verlies voor Poetin, en Europa moet het land helpen zich te herstellen en te verdedigen tegen toekomstige Russische agressie

Lees ook

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — TrumpOekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump
Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-rakettenTrump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten
Europese leiders steunen in verklaring Trumps Oekraïne-standpuntEuropese leiders steunen in verklaring Trumps Oekraïne-standpunt
De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis CDe hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

Loading