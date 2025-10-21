We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

Dat we onbedoeld plastic binnenkrijgen is geen nieuws meer. Wat wél verontrust is: microplastics belanden in ons lichaam via drinkwater, voedselverpakkingen en zelfs de lucht die we inademen, aldus professor Jeroen Vanoirbeek (KU Leuven tegen HLN. Volgens de nieuwste Europese studies verstoren deze minuscuul kleine deeltjes onze darmflora en activeren ze ons immuunsysteem, met mogelijk vervelende gevolgen.

Waarom is plastic in je darmen zorgelijk?

Micro- en nanoplastics zitten overal: in bloed, lever, longen en zelfs oorsmeer. Ze veroorzaken ontstekingen doordat ons immuunsysteem deze deeltjes als “indringers” herkent. Vooral mensen die al ziek zijn, kunnen extra klachten krijgen of merken dat ziektes verergeren. Er zijn bovendien aanwijzingen dat microplastics mechanismen in gang zetten die kunnen leiden tot ernstige ziekten zoals kanker, aldus Vanoirbeek.

De grootste bedreiging vormen de allerkleinste deeltjes. Hoe kleiner het plastic, hoe dieper het het lichaam binnendringt en hoe groter het risico op schade. Het effect is te vergelijken met roetdeeltjes of fijnstof.

Wat kun je zelf doen om blootstelling te beperken?

Professor Vanoirbeek geeft vijf praktische tips om je plastic-inname te beperken:

Eet vooral vers en onverpakt voedsel. Hoe minder verpakkingen, hoe minder kans op plasticdeeltjes.

Drink water uit glas of een RVS-fles in plaats van uit plastic flessen.

Beperk het gebruik van plastic kookgerei en bak nooit op hoge temperaturen met plastic spatels of lepels.

Ventileer je huis goed, want ook via stof en luchtwegen komen plastics binnen.

Wees kritisch bij dure detox-kuren. Volgens de professor is wetenschappelijk niet bewezen dat je microplastics via zo’n kuur afvoert – voorkomen is beter dan genezen.

Tot slot

Plastic vermijden is lastig, maar elk stapje richting minder plastic-inname helpt. De wetenschap leert ons stap voor stap meer over deze stille indringer. Wil je je gezondheid beschermen, minimaliseer dan je contact met (micro)plastics waar het kan.​