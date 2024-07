A-pier Schiphol in 2027 gereed, kosten stijgen naar 1,4 miljard

SCHIPHOL (ANP) - De nieuwe A-pier op Schiphol wordt in april 2027 in gebruik genomen, zo'n acht jaar later dan de luchthaven eigenlijk had gewild. Door de jarenlange vertraging valt de pier, het gedeelte waar reizigers vliegtuigen in- en uitstappen, ook veel duurder uit dan voorzien. Schiphol verwacht nu dat de totale kosten voor de pier stijgen tot bijna 1,4 miljard euro.

Schiphol doet de aankondiging nadat de luchthaven aan "een zeer nauwkeurige planning" heeft gewerkt met bouwbedrijf BAM, dat verantwoordelijk is voor het afbouwen van de pier. "We zijn blij dat we nu met vertrouwen vooruit kunnen kijken naar een nieuwe opleverdatum", zegt uitvoerend directeur Sybren Hahn, verantwoordelijk voor de infrastructuur op Schiphol.

In 2021 was de raming van Schiphol nog dat de bouw van de nieuwe pier 1,1 miljard euro zou kosten. Ook dat bedrag was door de toen al opgelopen vertraging veel hoger dan het oorspronkelijke bedrag. Dat lag volgens een woordvoerder op de "honderden miljoenen euro's" en was onderdeel van een grotere aanpassing van een deel van de luchthaven.

Gebreken

De bouw van de A-pier is "verre van vlekkeloos verlopen", zegt Hahn verder. Zo was de bouwklus eerder in handen van Ballast Nedam en TAV, maar deze bouwbedrijven werden van het project afgehaald. Dat deed Schiphol na vertragingen en kostenoverschrijdingen. Daarop hebben de ondernemingen Schiphol in december aangeklaagd. Volgens Hahn droegen die ontwikkelingen "allemaal niet bij aan de voortgang".

Volgens Schiphol waren er ook veel gebreken aan het door de eerdere bouwers opgeleverde werk. Veel van de extra kosten zitten in het herstellen van die fouten, zegt een woordvoerder.

Passagiersdoorstroming

De A-pier krijgt acht gates; drie daarvan zijn voor de grootste vliegtuigen. Volgens Schiphol is de uitbreiding onder meer nodig met het oog op passagiersdoorstroming op piekperiodes. De pier krijgt een oppervlakte van 55.000 vierkante meter en wordt uitgerust met grenscontroles, winkels en horeca.

Schiphol en BAM streven ernaar de pier eind 2026 op te leveren. In de periode daarna worden de nieuwe systemen getest en worden mensen die werken op de luchthaven ingewerkt.