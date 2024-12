Aalberts licht hoger op rustig Damrak na overname

AMSTERDAM (ANP) - Aalberts ging vrijdag licht omhoog op de Amsterdamse beurs. De industrieel toeleverancier neemt zijn Amerikaanse sectorgenoot Paulo Products Company over. Het bedrijf heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer 105 miljoen dollar en telt 522 medewerkers. Paulo levert industriële diensten aan de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, defensie en energieopwekking. De overname zal volgens Aalberts direct bijdragen aan de winst per aandeel en wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten. Het aandeel won 0,5 procent.

Het bleef verder rustig op het Damrak, waar de handel na de kerstdagen werd hervat. Veel bedrijven zijn dicht en beleggers nemen in deze stille periode vaak vakantie. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 874,40 punten. Met nog twee volle handelsdagen en een halve dag te gaan koerst de Amsterdamse hoofdindex af op een jaarwinst van ruim 11 procent in 2024. Op 31 december sluiten de Euronext-markten, waaronder die in Amsterdam, om 14.00 uur. De MidKap daalde 0,1 procent tot 831,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.