Tientallen doden na aanval op Noord-Gaza, ook ziekenhuis geraakt

BEIT LAHIYA (ANP/RTR) - Zeker vijftig mensen zijn donderdagavond om het leven gekomen in het noorden van Gaza door een Israëlische luchtaanval, melden de lokale autoriteiten. Onder de doden zijn vijf stafleden van het Kamal Adwan-ziekenhuis in Beit Lahiya, volgens de directeur van dat ziekenhuis.

Het zou gaan om een kinderarts, een laboratoriumtechnicus, twee ambulancemedewerkers en een onderhoudswerker. 75 patiënten verblijven op de buitenplaats omdat het niet meer veilig is in het gebouw, schrijft de Qatarese omroep Al Jazeera.

Maandag kreeg de ziekenhuisdirecteur te horen dat hij zijn ziekenhuis moest sluiten en de patiënten moest evacueren. Hij zei toen dat het "bijna onmogelijk" was om dat evacuatiebevel uit te voeren. Het Kamal Adwan-ziekenhuis is een van de laatste plekken in het noorden van Gaza waar zieken en gewonden nog terechtkunnen.

Volgens het Israëlische leger is ook een Israëlische militair omgekomen tijdens gevechten in het noorden van de Gazastrook. Sinds oktober voert Israël weer een offensief uit in het gebied, omdat Hamas er zich zou hebben gehergroepeerd.