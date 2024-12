Topman Boskalis dreigt bedrijf te splitsen om Brussels beleid

PAPENDRECHT (ANP) - Maritiem concern Boskalis denkt na over een splitsing van de onderneming als de voorgenomen EU-regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen niet veranderen. Dit heeft topman Peter Berdowski gezegd in een interview in De Telegraaf.

In de krant noemt de topman de groene koers van de EU "volstrekt van elke realiteit gespeend". Daarbij hekelt hij met name de zogeheten CSDDD-verplichting. Ook middelgrote Europese bedrijven zouden daardoor een boete kunnen krijgen als ze de regels voor klimaatschade en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet goed naleven.

"Als de CSDDD-rapportageplicht in de huidige vorm doorgaat, koersen we op een splitsing: een Boskalis voor de Europese activiteiten en eentje voor die daarbuiten, omdat we anders niet meer kunnen concurreren met bedrijven die niet onder deze regelgeving vallen", zegt hij in De Telegraaf.

Berdowski laat zich vaker scherp uit over beleid waar hij het niet mee eens is. Zo is hij al eens met dreigementen gekomen over een mogelijk vertrek uit Nederland of een verplaatsing van de statutaire zetel van het bedrijf naar het Midden-Oosten. Berdowski sprak zich eerder vooral uit tegen het Nederlandse initiatiefwetsvoorstel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat voor Boskalis ongunstig zou uitpakken. Die wet, die bedrijven verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, werd geblokkeerd door het kabinet.