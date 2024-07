Aandacht voor NX Filtration en Amerikaanse banken op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag uit naar NX Filtration. De waterzuiveraar uit Enschede liet weten Floris Jan Cuypers per 1 september 2024 te willen benoemen tot nieuwe topman van het bedrijf. Hij volgt Jeroen Pynenburg op, die eind juni opstapt. Het bedrijf gaf tevens een update over de eerste jaarhelft, waarin het de omzet met 57 procent zag stijgen tot 5,9 miljoen euro. Ook bevestigde NX Filtration de verwachting dit jaar een omzet te boeken van meer dan 16 miljoen euro.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de resultaten van de Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo, waarmee het cijferseizoen op Wall Street officieus wordt geopend. Uit de resultaten moet blijken of bedrijven aan de hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen nu de Amerikaanse beurzen op recordstanden staan.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te beginnen. De tech- en chipbedrijven zullen mogelijk onder druk staan na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Zo zakte techgraadmeter Nasdaq donderdag 2 procent door winstnemingen in de sterk gestegen techsector. Woensdag eindigde de Nasdaq nog op een record.

Speculatie

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zakte 2,5 procent, na het bereiken van een nieuw recordniveau een dag eerder. Een sterke stijging van de Japanse yen ten opzichte van de dollar zorgde daarbij voor speculatie dat het Japanse ministerie van Financiën het meevallende inflatiecijfer uit de VS heeft aangegrepen om in te grijpen op de valutamarkt en de waarde van de yen te steunen.

De beurs in Shanghai won een fractie na gemengde Chinese handelscijfers. De export van China nam in juni sterker dan verwacht toe, terwijl de import onverwacht een daling liet zien door de aanhoudende zwakke binnenlandse vraag. De aanhoudende crisis in de vastgoedsector en de daling van de huizenprijzen zorgen voor een laag vertrouwen onder Chinese consumenten, die daardoor minder geld uitgeven.

Nieuwe maatregelen

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,2 procent, mede door sterke koerswinsten van de Chinese vastgoedbedrijven. Beleggers hopen dat de Chinese politieke leiders tijdens een belangrijke bijeenkomst volgende week nieuwe maatregelen nemen om de vastgoedsector en de economie te stimuleren.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0869 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 82,98 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 85,65 dollar per vat.