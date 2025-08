Gestopt met drinken: zo blijf je ook emotioneel nuchter

Veel mensen ervaren het als een persoonlijke triomf: eindelijk stoppen met drinken. De lichamelijke voordelen dienen zich vaak snel aan, van beter slapen tot een helderder hoofd. Maar eenmaal nuchter blijkt er soms een nieuwe uitdaging op de loer te liggen: omgaan met emoties zonder te kunnen terugvallen op het oude glas wijn of bier. Met drank op voel je minder. Dus zonder drank voel je meer. En dat is vaak moeilijk.

Psycholoog en voormalig verslaafde Bill Wilson , oprichter van de Anonieme Alcoholisten, noemde dit “emotionele nuchterheid”. Hij besefte dat hoewel de fles was verdwenen, gevoelens als somberheid, stress of prikkelbaarheid de kop op kunnen steken. In zijn essay Emotional Sobriety: The Next Frontier pleit Wilson voor het cultiveren van innerlijke rust en het aanleren van nieuwe copingmechanismen. Want, zoals verslavingsdeskundigen vaak zeggen: “Alleen stoppen met alcohol maakt je nog geen leuker mens — de echte groei komt daarna.”

Zonder alcohol vallen soms de beschermende lagen weg: irritatie, boosheid of neerslachtigheid komen rauw binnen. Het risico bestaat dat je in een ‘dry drunk’-modus belandt: weliswaar zonder drinken, maar nog steeds dezelfde negatieve patronen. Routine helpt, zoals genoeg bewegen, regelmatig slapen en hulp zoeken bij AA, therapie of lotgenotencontact.

Let op kleine signalen: als je snel geïrriteerd raakt, veel moppert of oude frustraties terugkomen, is dit vaak een waarschuwing. De meeste experts adviseren: wees actief bezig met je herstel, blijf eerlijk over je gevoelens en maak ruimte voor ontspanning en plezier zonder drank.