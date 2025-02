Aantal bloemisten in Nederland afgelopen zes jaar flink gedaald

Nederlanders die deze Valentijnsdag een bloemetje willen halen voor hun geliefde, kunnen dit bij minder bloemenwinkels doen dan zes jaar geleden. Het aantal bloemen- en plantenwinkels in Nederland is namelijk flink gedaald, van iets minder dan 4400 in 2019 naar 3880 begin dit jaar. Dat komt naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) die het ANP heeft geanalyseerd.

Vrijwel alle provincies hebben nu minder bloemen- en plantenwinkels. De hardste daling vond plaats in Flevoland, waar het aantal winkels met 20 procent terugliep van 70 in 2019 naar 56 aan het begin van dit jaar. Alleen in Zeeland zijn er nu iets meer bloemenzaken dan zes jaar geleden, al daalde dit aantal de afgelopen twee jaar wel licht.

Marco Maasse, directeur van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) herkent de afname. Volgens hem ligt de oorzaak grotendeels bij ondernemers die met pensioen gaan. De winkel voortzetten is volgens hem vaak "een uitdaging". Soms wordt dit gedaan door een enthousiaste medewerker, maar het komt steeds vaker voor dat een andere bloemist de winkel overneemt, aldus Maasse.

Piekdagen

Het dalende aantal bloemisten was voor Topbloemen.nl een belangrijke reden om meer bestellingen zelf te bezorgen, zegt directeur Edwin van Arkel van Topbloemen.nl. Momenteel verstuurt het bloemenplatform meer dan de helft van alle bestellingen in Nederland vanuit eigen locaties met eigen bezorgers. "We kregen het anders simpelweg niet meer landelijk gedekt met lokale bloemisten die aan onze kwaliteitsstandaarden voldoen." Hij voegt daaraan toe dat bloemisten kampen met toegenomen prijzen en hogere lonen en dat ze die kosten niet altijd makkelijk kunnen doorberekenen aan klanten.

Piekdagen als Valentijnsdag zijn "mooie opstekers" voor bloemisten, aldus Van Arkel. Maar de verkopen dit jaar liggen volgens hem wel 8 procent lager vergeleken met vorig jaar. "Dat heeft vooral te maken met het feit dat Valentijnsdag dit jaar op een vrijdag valt. In het weekend zien geliefden elkaar vaak in real life en daarom is er minder reden om iets te sturen." Vanwege de "toch grote vraag" en het beperkte aanbod kost de meest luxe rode roos bij Topbloemen.nl volgens hem nu 4,50 euro per stuk, een euro duurder dan normaal.

Bij Fleurop is het momenteel "ontzettend druk", laat manager Christian Quint weten. Hij is bij Fleurop verantwoordelijk voor het productaanbod op de website. Bij het bloemenplatform is het drukker dan vorig jaar, stelt hij.