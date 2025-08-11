Als je weet waar andere mensen spijt van hebben, kun je proberen het zelf anders te doen. Mensen die bijna dood gaan hebben bijna allemaal spijt dat ze hun werk te serieus hebben genomen.

Zo blijken heel veel vrouwen spijt te hebben van iets in een relatie, hun huidige relatie of eentje van vroeger. Te lang gebleven, verkeerde keuze, grenzen kwijt. Spijt van een relatie klinkt hard, maar veel vrouwen herkennen het. In meerdere enquêtes geeft een groot deel van de respondenten aan dat ze terugkijkend anders zouden kiezen: te lang gebleven, te snel begonnen, of zichzelf kwijtgeraakt in de ander. Dat “bijna de helft” dit gevoel herkent, zegt vooral iets over hoe we beslissingen nemen onder druk van liefde, verwachtingen en tijd.

Wat zit er achter die spijt? Vaak drie dingen. Ten eerste: signalen negeren. Rode vlaggen (gebrek aan respect, slechte communicatie, controlerend gedrag) worden in het begin romantisch wegverklaard. Ten tweede: verlies van eigen grenzen. Wie structureel pleast, merkt pas laat dat behoeften en waarden niet meer matchen. Ten derde: timing. Relaties die starten in een turbulente fase (verhuizing, baanstress) missen soms een stabiele basis.

Spijt van relatie: Rode vlaggen en gemiste grenzen

In het begin rationaliseren we tekort aan respect of slechte communicatie. We hopen dat het betert en zetten eigen behoeften op pauze. Spijt ontstaat later, als waarden en gedrag blijvend botsen.

Wat kun je ermee? Zie spijt als data, niet als oordeel. Je kunt er concrete lessen uithalen:

Leg je drie kernwaarden vast (bijv. eerlijkheid, autonomie, humor) en toets daar elke relatie aan.

Maak “dealbreakers” expliciet en bespreekbaar: hoe omgaan met geld, familie, jaloezie, ambitie en kinderwens.