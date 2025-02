Echtgenote sprak Wilfred Genee aan op werken tijdens brand in hun huis

De vrouw van Wilfred Genee heeft de presentator aangesproken op het feit dat hij ging werken toen er eind januari brand woedde in een bijgebouw van hun woning. Lili Genee had liever gezien dat hij thuis was, vertelde ze donderdag tegen Shownieuws.

Lili stelt dat ze "alles aan het managen" was ten tijde van de brand. "En dan is het wel fijn als je man naast je staat", zo gaf ze toe. "Achteraf hebben we daar ook wel een gesprek over gehad. Zo van: hoe zouden we dat de volgende keer doen? Want dit soort dingen moeten natuurlijk geen automatisme worden."

Genee ontbrak op de bewuste avond aan het begin van zijn programma Vandaag Inside, maar kwam al snel alsnog de studio ingelopen om de show te presenteren. Dyantha Brooks had de opening voor haar rekening genomen.