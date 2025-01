Aantal reizigers Eindhoven Airport in 2024 gedaald na recordjaar

EINDHOVEN (ANP) - Eindhoven Airport heeft vorig jaar bijna 6,8 miljoen reizigers verwelkomd. Dat zijn er ongeveer 15.000 minder dan in 2023, toen een recordaantal mensen via de luchthaven reisde. Ook het aantal starts en landingen lag lager dan in 2023.

In totaal waren er 40.826 starts en landingen op het vliegveld, tegen 41.496 vorig jaar. Het aantal vergunde zogeheten vliegbewegingen was met 41.500 wel hetzelfde. Volgens Eindhoven Airport kon een deel daarvan echter niet worden uitgevoerd, onder andere door Transavia. Die luchtvaartmaatschappij kampte met technische problemen en een gebrek aan personeel en moest als gevolg daarvan slots teruggeven.

Mei was met 680.953 passagiers de drukste maand ooit op Eindhoven Airport. De drukste dag op de luchthaven was 12 mei, toen werden 24.853 reizigers verwelkomd. Dat was ook meer dan op de drukste dagen in 2023 en 2022. De populairste bestemmingen bleven hetzelfde als vorig jaar, namelijk Londen en de Spaanse steden Málaga en Alicante.