Een 8-jarig jongetje heeft vijf dagen overleefd in Zimbabwaans wildpark vol leeuwen

Een jongetje van 8 is levend teruggevonden nadat hij vijf dagen had overleefd in een wildpark waar zo'n veertig leeuwen rondlopen in het noorden van Zimbabwe. Daarover schrijft de BBC.

De beproeving begon toen Tinotenda Pudu minstens 23 kilometer van huis afdwaalde in het gevaarlijke Matusadona Wildpark, schrijft lokaal parlementslid Mutsa Murombedzi op X.

Hij bracht vijf dagen door "slapend op een rotsachtige uitkijkpost, te midden van brullende leeuwen, passerende olifanten, en etend van wilde vruchten", zei ze.

Het Matusadona Wildpark herbergt ongeveer veertig leeuwen en had ooit een van de hoogste dichtheden van leeuwenpopulaties in Afrika, volgens African Parks.

De Zimbabwe Parks & Wildlife Management Authority bevestigde het incident aan de BBC, maar verklaarde dat de jongen 7 jaar oud was in plaats van 8, zoals het parlementslid had gezegd, en dat hij 49 kilometer van huis was gelopen.

Murombedzi zei dat de jongen zijn kennis van de natuur en overlevingstechnieken gebruikte om in leven te blijven. Tinotenda overleefde door wilde vruchten te eten. Hij groef ook kleine putjes in droge rivierbeddingen met een stok om drinkwater te vinden – een vaardigheid die wordt aangeleerd in het door droogte geteisterde gebied.

Net te laat

Leden van de lokale Nyaminyami-gemeenschap startten een zoekactie en sloegen dagelijks op trommels om hem naar huis te leiden. Maar uiteindelijk waren het parkwachters die hem wisten te vinden.

Op zijn vijfde dag in de wildernis hoorde Tinotenda een auto van een parkwachter en rende ernaartoe, maar hij was net te laat, aldus het parlementslid. Gelukkig keerden de rangers terug, want ze hadden "verse kleine menselijke voetafdrukken" gezien. Ze zochten het gebied af tot ze hem vonden.

Het park is meer dan 1470 vierkante kilometer groot en behalve leeuwen leven er ook zebra’s, olifanten, nijlpaarden en antilopen.

Op sociale media prijzen mensen de jonge jongen om zijn veerkracht. "Dit gaat het menselijke begrip te boven", stelt iemand op X. Een ander schreef: "Hij zal een ongelooflijk verhaal hebben om te vertellen als hij weer op school is."

Bron: BBC