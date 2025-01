Coalitieoverleg Oostenrijk mislukt na terugtrekking liberalen

WENEN (ANP/AFP) - De coalitiebesprekingen in Oostenrijk zijn vrijdag mislukt. Partijleider Beate Meinl-Reisinger van het liberale NEOS heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met de conservatieve ÖVP en de sociaaldemocratische SPÖ. Volgens haar werd er te weinig vooruitgang geboekt op het gebied van cruciale hervormingen.

De drie partijen waren de onderhandelingen met elkaar aangegaan om de rechts-radicale FPÖ buiten de deur te houden. Die partij werd de grootste bij de verkiezingen eind september. President Alexander Van der Bellen sloeg de FPÖ over en vroeg de zittende bondskanselier Karl Nehammer van nummer twee ÖVP een coalitie te vormen. Andere partijen wilden niet samenwerken met FPÖ-leider Herbert Kickl. Hij is omstreden om zijn harde uitspraken over de islam en verwijzingen naar Adolf Hitler.

Een belangrijk knelpunt in de onderhandelingen zijn de begrotingsbesprekingen. Ondanks de terugtrekking van haar partij zei Meinl-Reisinger wel parlementaire steun te bieden aan de twee andere partijen en de al bereikte compromissen nog steeds te steunen.

Het is nog onduidelijk hoe het nu verdergaat met de onderhandelingen. De ÖVP en de SPÖ zouden samen een fragiele coalitie kunnen vormen, met een meerderheid van slechts één zetel. Er zouden ook nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. Volgens peilingen zou de FPÖ in dat geval kunnen rekenen op een nog grotere overwinning.