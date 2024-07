Aantal WW-uitkeringen en ontslagaanvragen neemt toe

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal WW-uitkeringen en ontslagaanvragen is in de eerste helft van dit jaar toegenomen. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die verwacht dat het aantal uitkeringen de rest van het jaar nog verder zal stijgen.

Eind juni 2024 kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 167.800. Dit waren er 7000 meer dan eind december 2023, een stijging van 4,4 procent. De toename ontstond vooral in januari en februari omdat aan het eind van het jaar veel contracten aflopen. In 2024 bleek dit 'eindejaarseffect' sterker dan anders. Na maart was er alleen in mei nog een lichte toename van het aantal uitkeringen.

De gemiddelde WW-instroom per week was in 2024 elke maand hoger dan in 2023. In totaal waren er in de eerste helft van dit jaar 15.600 meer nieuwe WW-uitkeringen dan in dezelfde periode vorig jaar.