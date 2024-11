ABB-topman: Europa riskeert meer banenverlies door energiekosten

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Europa loopt het risico investeringen en industriële banen te verliezen aan landen als de Verenigde Staten, als de energiekosten en bureaucratie niet worden teruggedrongen. Hiervoor waarschuwt de topman van de Zwitserse ingenieursgroep ABB Morten Wierod.

In Europa betalen fabrikanten meer voor elektriciteit dan in de VS en China, waar de regels over het algemeen ook gunstiger zijn, zei Wierod tijdens een interview in Londen. "De kosten voor energie-intensieve industrieën zoals chemie, staalproductie en cement zijn een uitdaging en investeringen zullen buiten Europa plaatsvinden als dit zo doorgaat." Dit kan de werkgelegenheid in de regio onder druk zetten, "wat een duidelijke zorg is".

De zorgen van de topman van ABB, dat onder andere elektrificatie- en robotica-apparatuur produceert, worden bevestigd door recent slecht nieuws van Europese industriële bedrijven. Zo maakte het Duitse Thyssenkrupp maandag bekend dat het van plan is duizenden banen te schrappen bij zijn staaldivisie, die worstelt met overcapaciteit, lage staalprijzen en hoge kosten, waaronder voor energie.