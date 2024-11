Disney schikt voor ruim 43 miljoen dollar in loonkloofzaak

BURBANK (ANP/RTR) - Media- en entertainmentconcern Walt Disney wil voor ruim 43 miljoen dollar schikken in een zaak over loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers in de Amerikaanse staat Californië. Dat hebben de advocaten van de eisende partij bekendgemaakt. Het bedrijf zou vrouwen over een periode van acht jaar flink minder hebben betaald dan hun mannelijke collega's, in totaal 150 miljoen dollar.

De rechtszaak werd in 2019 aangespannen, nadat een vrouwelijke medewerker had ontdekt dat zes mannen met dezelfde functie aanzienlijk meer verdienden dan zij. Een van die mannen had zelfs enkele jaren minder werkervaring, maar verdiende op jaarbasis wel 20.000 dollar meer. Sindsdien sloten ongeveer 9000 huidige en voormalige vrouwelijke werknemers zich aan bij de rechtszaak.

Disney heeft de beschuldigingen eerder betwist. Desondanks kwam uit een analyse van de personeelsgegevens van het concern naar voren dat vrouwen 2 procent minder betaald kregen dan mannen. Die analyse had betrekking op data uit de periode tussen april 2015 en december 2022 en werd uitgevoerd door een arbeidseconoom verbonden aan de Universiteit van Californië.

Als onderdeel van de schikking zou Disney hebben toegezegd voor drie jaar een arbeidseconoom in dienst te nemen. Die zal de loonverschillen binnen het bedrijf analyseren en eventuele verschillen melden. De schikkingsovereenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door de rechter, aldus de advocaten.