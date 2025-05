ABN AMRO koploper in AEX na verkleinen belang Nederlandse staat

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO is dinsdag in de top van de AEX-index geëindigd. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Nederlandse staat het belang in de bank heeft teruggebracht tot minder dan een derde. De overheid had in oktober vorig jaar al laten weten het belang te willen verkleinen. Het aandeel sloot 2,3 procent hoger.

ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd, waarmee de overheid de bank van de ondergang wilde redden. ABN AMRO keerde in 2015 al terug naar de beurs, maar daarbij werden niet meteen alle stukken aangeboden. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse staat het belang in de bank geleidelijk afgebouwd.

De AEX-index op het Damrak eindigde de handelsdag 0,2 procent hoger op 931,05 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 875,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1 procent bij.