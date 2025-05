Tennisster Rus na wisselvallig optreden naar tweede ronde Rabat

RABAT (ANP) - Arantxa Rus heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi van Rabat. De 34-jarige Zuid-Hollandse won in Marokko na een wisselvallig optreden met 6-3 6-7 (7) 6-1 van Nicole Fossa Huergo uit Italië. In de tweede set liet ze drie matchpoints onbenut, waarna ze in de derde set alsnog de winst binnenhaalde.

Rus leek na de gewonnen eerste set op weg naar een eenvoudige zege bij een 5-1-voorsprong in de tweede set. De mondiale nummer 99 zag haar tegenstandster terugkomen tot 6-6, waarna ze in de tiebreak alsnog drie kansen kreeg om de partij te beslissen. De Italiaanse nummer 273 van de wereld werkte de matchpoints weg en won de tiebreak met 9-7. Rus was vervolgens weer de sterkste in de derde set.

Rus treft in de tweede ronde de Amerikaanse Maria Mateas. De Nederlandse is rechtstreeks toegelaten tot Roland Garros, het grandslamtoernooi dat zondag begint.